نظام الأسد يعلق على أنباء خوضه تفاهمات مع الاحتلال

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جي بي سي نيوز : علق النظام السوري على الأنباء التي أشيعت عن خوضه تفاهمات مع الاحتلال الإسرائيلي بواسطة أحد الحاخامات.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مصدر لم تسمه، قوله إن "موقف سوريا كان على الدوام واضحا وشفافا في التعاطي مع هذه القضية، وأن سوريا لم تنتهج يوما نهج المفاوضات السرية مع الكيان الصهيوني انطلاقا من قناعتها بأن أي مفاوضات يجب أن تصب في مصلحة سوريا وشعبها".

وأضافت: "كل ما قامت به سوريا سابقاً كان علنياً، ولن يكون حاضراً ومستقبلاً إلا علنياً أيضاً، وبالتالي فإن أي حديث عن مفاوضات أو مباحثات سرية مع الكيان الصهيوني ماهو إلا فبركات إعلامية وسياسية لا أكثر" ، وفق "عربي21"

ولفتت إلى أن "ما تم الحديث عنه في برنامج (قصارى القول) على قناة روسيا اليوم مؤخراً حول دعوة الحاخام إيلي عبادي إلى سوريا، والكلام عن مباحثات سرية وشخصية تجري بين الطرفين لعقد اتفاقية سلام هو كلام عار تماماً عن الصحة".

وكان الحاخام إيدي عبادي، رئيس ما تسمى "رابطة المجتمعات اليهودية الخليجية"، قال لقناة "روسيا اليوم" قبل أيام، إن التطبيع بين نظام الأسد وتل أبيب قادم، وإنه سيقود مفاوضات بين الطرفين.