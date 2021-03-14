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قضية "الاتجار بالبشر".. النيابة تُحيل مودة الأدهم للجنايات

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قضية "الاتجار بالبشر".. النيابة تُحيل مودة الأدهم للجنايات قضية "الاتجار بالبشر".. النيابة تُحيل مودة الأدهم للجنايات

مصراوي Masrawy

12:37 م الأحد 14 مارس 2021

كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة شمال القاهرة، اليوم الأحد، بإحالة مودة الأدهم (محبوسة) للجنايات بتهمة الاتجار بالبشر، بحسب محاميها محمود السويفى.

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية، قضت الثلاثاء قبل الماضي ببراءة حنين حسام و2 آخرين من اتهامهم بالتحريض على الدعارة، وقضت بإلغاء حبس مودة الأدهم وأحمد سامح وتأييد تغريم كل منهم 300 ألف جنيه عن تهمة نشر فيديوهات فاضحة.

وأسندت نيابة الشؤون المالية والتجارية برئاسة المستشار علي الدين حسن لهم أنهم في غضون عامي 2019، و2020، بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة، أن المتهمتين الأولى والثانية:

1- اعتديتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على المعلومات، وقامت الثانية بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء _ إلى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى "لايكي" ليلتقوا فيها بالشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التي تذاع للكافة، دون تمييز وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

2- قامتا بإنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات تهدف إلى ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أما باقي المتهمين فساعدوهما على ارتكاب تلك الجرائم وإدارة حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

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