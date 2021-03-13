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خلاف على المخدرات.. تأجيل محاكمة سائق بتهمة قتل مواطن بدار السلام

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خلاف على المخدرات.. تأجيل محاكمة سائق بتهمة قتل مواطن بدار السلام خلاف على المخدرات.. تأجيل محاكمة سائق بتهمة قتل مواطن بدار السلام

مصراوي Masrawy

09:27 م السبت 13 مارس 2021

كتب - طارق سمير:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة سائق، بتهمة ضرب مواطن حتى الموت، بسبب الخلاف على تعاطي المخدرات في دار السلام، لجلسة الأسبوع الثانى من شهر أبريل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفى معوض وهشام الدرندلي، ومحمد عمارة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم بجرح المجني عليه، عمداً حال حضوره مسكن الأخير، ونشوب مشادة كلامية بينهما تطورت لشجار استل على إثرها سلاح أبيض "سكين"، من مسكن ضحيته قاصداً إحداث إصابته بغير نية إزهاق روحه، وسدد له طعنة استقرت في صدره، فأحدثت إصابته التي أدت إلى موته.

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