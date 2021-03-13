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الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 2 مليار جنيه من قضايا الأموال العامة

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الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 2 مليار جنيه من قضايا الأموال العامة الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 2 مليار جنيه من قضايا الأموال العامة

مصراوي Masrawy

03:17 م السبت 13 مارس 2021

كتب - علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 71 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و1.9 مليار جنيه قضايا أموال عامة، وتهرب ضريبي خلال أسبوع.

جاء ذلك في أعقاب حملات نظمتها إدارات الأموال العامة والتهرب الضريبي، ومباحث الكهرباء بالاشتراك مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية على مستوى الجمهورية.

وشملت ضبط (82842) قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (71,314,930) جنيه.

كما ضبط (1665) قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة، بقيمة إجمالية بلغت (1,948,392,677جنيه)، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

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