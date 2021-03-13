إحباط ترويج 238 ألف طن سلع غذائية فاسدة في الأسواق

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مصراوي Masrawy

كتب -علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت جهود الحملات، خلال أسبوع، عن ضبط 11 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (136854 لتر) لبيعها في السوق السوداء، و 8485 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 1312,78 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط 295 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمضبوطات وزنت 238,018 طن، وكذا ضبط (136) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (65,549) طن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.