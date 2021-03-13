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10 أبريل.. الحكم أميني شرطة متهمين بقضية مقتل مجدي مكين داخل قسم الأميرية

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10 أبريل.. الحكم أميني شرطة متهمين بقضية مقتل مجدي مكين داخل قسم الأميرية 10 أبريل.. الحكم أميني شرطة متهمين بقضية مقتل مجدي مكين داخل قسم الأميرية

مصراوي Masrawy

02:20 م السبت 13 مارس 2021

كتب - محمود السعيد:

حجزت الدائرة السابعة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، الحكم على أميني شرطة في إعادة إجراءات محاكمتهما بقضية مقتل مجدي مكين بقسم شرطة الأميرية، لجلسة 10 أبريل المقبل.

وترافع المحاميان مصيلحي بكر، ومحمد سيد عيد عن المتهمين، إذ التمسا براءة المتهمين استنادا لأقوال مجري التحريات، وتحريات الأمن العام بعدم تواجد المتهمين وقت الواقعة.

كما دفع المحاميان بانتفاء رابط السببية في الواقعة وقدما للمحكمة تقرير من استشاري خاص بشأن وفاة المجني عليه، كما ناقشا الطبيب الشرعي وفندا كذلك تقرير المعاينة الخاصة بسيارة الشرطة وسيارة الكارو الخاص بالمجني عليه.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، قضت بمعاقبة ضابط بقسم الأميرية و8 أمناء شرطة (مخلى سبيلهم) بالسجن 3 سنوات بتهمة قتل المجني عليه مجدي مكين داخل قسم الأميرية، وبرأت أمين شرطة من التهم المنسوبة إليه.

وأحالت نيابة غرب القاهرة الكلية، في وقت سابق الضابط "ك. م" معاون مباحث بقسم الأميرية، و9 أمناء شرطة آخرين بالقسم إلى محكمة الجنايات في واقعة تعذيب المجني عليه مجدي مكين حتى الموت داخل قسم شرطة الأميرية.

نسبت النيابة للمتهمين تهم تعذيب المجني عليه حتى الموت والإضرار العمدي بجهة عملهم (وزارة الداخلية)، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي لرفقاء مجدي مكين، والتزوير في محضر الضبط الخاص بمجدي مكين وزملائه.

وتسلمت النيابة، تقرير الطب الشرعي، الذي أكد تعرض مجدي مكين للتعذيب، وتساند مع أقوال زملاء مجدي مكين في التحقيقات، وأن سبب الوفاة الوقوف على ظهره، ما أحدث له صدمة عصبية في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي، نتج عنه حدوث جلطات في الرئتين، وتسببت في وفاته.

وتوفيَّ مكين، 51 عامًا بعدما ألقت قوة شرطة تابعة لقسم اﻷميرية القبض عليه، في نوفمبر 2017 إثر تعرضه للضرب والتعذيب.

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