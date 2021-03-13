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ضبط عاطل استولى على أموال مواطنين بزعم توفير فرص عمل بالغربية

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ضبط عاطل استولى على أموال مواطنين بزعم توفير فرص عمل بالغربية ضبط عاطل استولى على أموال مواطنين بزعم توفير فرص عمل بالغربية

مصراوي Masrawy

01:45 م السبت 13 مارس 2021

كتب - سامح غيث:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على عاطل استولى على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالجهات الحكومية لهم بالغربية.

البداية عندما تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من أحد المواطنين -مقيم بدائرة مركز شرطة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية "وآخر" بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم قدرته على إلحاقهما بوظيفة بإحدى الهيئات الحكومية مدعياً علاقاته ونفوذه بمسئولي تلك الجهة على خلاف الحقيقة.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة الواقعة وأن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية "له معلومات جنائية") وقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته ببعض مسئولي الجهة الحكومية محل عمله وقدرته على إلحاقهم بوظائف بها خلافاً للحقيقة، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكيان إلا أنه لم يفي بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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