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تأجيل أولى جلسات محاكمة 12 متهمًا في "خلية داعش إمبابة" لجلسة 11 أبريل

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تأجيل أولى جلسات محاكمة 12 متهمًا في "خلية داعش إمبابة" لجلسة 11 أبريل تأجيل أولى جلسات محاكمة 12 متهمًا في "خلية داعش إمبابة" لجلسة 11 أبريل

مصراوي Masrawy

01:26 م السبت 13 مارس 2021

كتب – صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية، والمعروفة إعلاميا بـ "خلية داعش إمبابة"، لجلسة 11 أبريل المقبل للمرافعة.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أمواله ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

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