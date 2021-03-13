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ضبط مهندسة استغلت وظيفتها وتواطأت مع مواطن في القليوبية

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ضبط مهندسة استغلت وظيفتها وتواطأت مع مواطن في القليوبية ضبط مهندسة استغلت وظيفتها وتواطأت مع مواطن في القليوبية

مصراوي Masrawy

01:06 م السبت 13 مارس 2021

كتب - علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، مهندسة بإحدى الوحدات المحلية بالقليوبية؛ لاستغلال موقعها الوظيفي والتواطؤ مع أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ.

تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أفادت قيام (مهندسة تنظيم بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة القليوبية "سابقاً"، ومهندسة تنظيم بالوحدة المحلية لمدينة أخرى بذات المحافظة "حالياً ") باستغلالها موقعها الوظيفي والإخلال بمقتضيات الوظيفة العامة والتواطؤ مع أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ، وتمكينه من الحصول على رخصة لبناء أحد عشر دور على قطعة أرض (أملاك دولة) وقيام الأخير باستخدام سند ملكية " مزور"، حيث تعمدت عدم عرض ملف الترخيص و سند الملكية على الإدارة المختصة لمراجعته للتأكد من صحته، وأغفلت عمداً ذكر أن قطعة الأرض "أملاك دولة"؛ لتمكينه من الحصول على ترخيص البناء المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أقرت بالواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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