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ضبط مسئول مخزن بالقاهرة بحوزته مواد غذائية منتهية الصلاحية

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ضبط مسئول مخزن بالقاهرة بحوزته مواد غذائية منتهية الصلاحية ضبط مسئول مخزن بالقاهرة بحوزته مواد غذائية منتهية الصلاحية

مصراوي Masrawy

12:59 م السبت 13 مارس 2021

كتب - سامح غيث:

تمكنت إدارة مباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات المواد الغذائية -كائن بدائرة قسم شرطة البساتين)؛ لإدارته المخزن "بدون ترخيص" فضلاً عن حيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها وأخرى منتهية الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة وعُثر بداخل المخزن على (كميات من المواد الغذائية "منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

بمواجهة المتهم اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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