هاشتاغ الحسين الهاشمي يتصدر" تويتر"

★ ★ ★ ★ ★

جى بي سي نيوز :- تصدر وسم الحسين الهاشمي موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد أن قام سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بإلغاء زيارته الدينية التي كانت مقررة للمسجد الأقصى المبارك للصلاة فيه ليلة الإسراء والمعراج. و ذلك رداً على ما قامت به سلطات الاحتلال من تغيير الترتيبات المتفق عليها وبرنامج الزيارة بالشكل الذي يضيّق على المقدسيين في هذه الليلة المباركة والتي تعتبر ليلة عبادة لعامة المسلمين، مع التأكيد على أن الحرم القدسي يتبع لسلطة المملكة الأردنية الهاشمية.

تفاعل الأردنيون على وسائل التواصل الاجتماعي مع هاشتاغ #الحسين_الهاشمي حيث تصدر قائمة «الأكثر تداولا» على موقع التواصل الاجتماعي في الأردن «تويتر»

وواصل المشاركون في هذا الهاشتاغ تأكيدهم على مواقف الهاشميين المشرّفة خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، كما أعربوا عن دعمهم لسمو الأمير الحسين بن عبدالله في الموقف الذي اتخذه بإلغاء الزيارة.

"الدستور" رصدت بعضا من التغريدات المتعلقة في الموضوع وكانت على النحو التالي:

جورج فاخوري:

موقف سمو ولي العهد موقف مشرف

‏ويستحق الاشادة والفخر والاعتزاز

‏‫#الوصاية_هاشمية‬

‏‫#الحسين_الهاشمي

تقوى الحجاج:

ولي العهد الغي زيارته الى المسجد الأقصى لتجنب التضييق على المقدسين.

‏#الحسين_الهاشمي

‏ ‫#الوصاية_هاشمية

عمر خريسات:

الهاشميون شوكه في حلق الصهيونية

‏‫#الحسين_الهاشمي‬

‫#الوصاية_هاشمية

سجى فارس:

موقف ولي العهد مشرف ويؤكد سيره على خطى الهاشميون

‏‫#الحسين_الهاشمي‬

‏ #الوصاية_هاشمية

أحمد حسن:

مواقف ولي العهد تجبر العالم على احترامه وتقديره سدد لله خطاك على درب العطاء والخير امير الشباب المحبوب

‏#الحسين_الهاشمي‬

‏‫#الوصاية_هاشمية