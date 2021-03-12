كورونا يدخل 7705 لحصيلة إصاباته بالأردن في 24 ساعة

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فيما أضاف الفيروس 640 إصابة بتونس

سجلت الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 7705 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 464856 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 385533 حالة شفاء بعد تسجيل 2584 حالة إضافية، كما سجلت 55 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 5224 حالة.

يأتي هذا فيما سجلت تونس 640 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و16 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 240617 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8329 وفاة.فيروس كورونا الجديد