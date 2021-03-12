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الجزائر.. متظاهرون يرفضون إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة

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الجزائر.. متظاهرون يرفضون إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة الجزائر.. متظاهرون يرفضون إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة

مصراوي Masrawy

11:16 م الجمعة 12 مارس 2021

الجزائر - ( د ب أ):
أعرب متظاهرون في الجزائر اليوم الجمعة عن رفضهم إجراء الانتخابات التّشريعية المقررة في يونيو المقبل.
ورفع المتظاهرون الذين خرجوا في الجمعة الـ108 من عمر الحراك الشّعبي شعار "الانتخابات لا تعنينا والتّغيير هو هدفنا " إلى جانب "هذا الحراك ليس للبيع" و"حراكنا لا يمكن اختزاله في انتخابات.. فغايتنا بناء جزائر العدالة والحريات".
وردّد عشرات آلاف المتظاهرين الذين خرجوا اليوم بمختلف الشّوارع الرّئيسية بالجزائر العاصمة، إلى جانب عدد من ولايات الوطن، هتاف "جزائر حرة ديمقراطية" و"دولة مدنية وليست عسكرية" إلى جانب "الشعب يريد الاستقلال" و"قلنا العصابة ترحل.. يا نحن يا أنتم" و"ترحلوا جميعا" وغيرها من الشّعارات المطالبة بالتّغيير الجذري.
ورفع المتظاهرون اللافتات المطالبة بمعاقبة الجنرال الجزائري المتقاعد، محمد مدين، المعروف باسم توفيق، إذ يحمّله كثيرون مسؤولية عدد من الأزمات التي عاشتها وتعيشها البلاد.
وقد تعرّض عدد من الصحفيين للطرد من قبل عدد من الحراكيين بحجة أن "الإعلام خذل الحراك ولم يكن بقدر عظمة الثورة السّلمية".

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