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بدء أول مدرسة حفائر لمفتشي الآثار الإسلامية في الفسطاط

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بدء أول مدرسة حفائر لمفتشي الآثار الإسلامية في الفسطاط بدء أول مدرسة حفائر لمفتشي الآثار الإسلامية في الفسطاط

مصراوي Masrawy

11:21 م الجمعة 12 مارس 2021

(مصراوي):

بدأت وزارة السياحة والآثار ممثلة في وحدة التدريب المركزي بمكتب الوزير، أول مدرسة حفائر لمفتشي الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في مدينة الفسطاط الأثرية.

وأوضح الدكتور باسم جهاد المُشرف على وحدة التدريب المركزي بمكتب الوزير، أن الدورة التدريبية ستستمر لمدة شهر متواصل، لافتًا إلى أنها تهدف إلى تدريب 25 من أثريي القطاع وثقل مهاراتهم العملية على أعمال الحفائر والرفع المساحي والتوثيق الأثري، بالإضافة إلى التعرف على المواد والقطع الأثرية من خلال العمل في أحد أهم المواقع الأثرية الإسلامية داخل القاهرة وهي مدينة الفسطاط.

وفي سياق متصل، انتهت وحدة التدريب أيضًا من تدريب 10 من الآثاريين بالوزارة من مختلف المحافظات بالجمهورية على الطرق العلمية لدراسة وتسجيل البقايا الأدمية المستخرجة من الحفائر وذلك بالتعاون مع معهد دراسة الانثربولوجيا الأثرية بجامعة إيزابيل بإسبانيا.

وانتهت أعمال هذه الدورة بقيام فريق العمل بتطبيق الجانب العملي على أحد الدفنات نتاج أعمال المركز العلمي للتدريب بالقاهرة والجيزة.

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