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إصابة ٢٩ حالة و٦ وفيات بكورونا في الوادي الجديد

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إصابة ٢٩ حالة و٦ وفيات بكورونا في الوادي الجديد إصابة ٢٩ حالة و٦ وفيات بكورونا في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

11:14 م الجمعة 12 مارس 2021

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، في بيان صحفي، رصد ٢٩ حالة إصابة ايجابية بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين ٣٥٣ حالة إيجابية وتعافى ١٨ حالة جديدة خلال الأسبوع المنقضي، ليصل إجمالي حالات التعافي لـ ٢٥٤ حالة، بالإضافة إلى وفاة ٦ حالات بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات منذ بداية شهر يناير الماضي ٤٠ حالة.

وأشار اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إلى استمرار تلقي طلبات المواطنين للتسجيل للحصول على لقاح ، وأهاب بالمواطنين سرعة التسجيل للحصول على اللقاح للوقاية من الفيروس.

بيان كورونا في الوادي الجديد لمدة أسبوع

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