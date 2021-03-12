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الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن أسرة حسني مبارك

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بروكسل – سبوتنيك. صرح المجلس الأوروبي في بيان: "قرر المجلس اليوم إلغاء إطار الاتحاد الأوروبي للعقوبات ضد الأشخاص الذين تم تحديدهم كمسؤولين عن اختلاس أموال الدولة المصرية، ومن أجل ذلك تم رفع الإجراءات التقييدية السارية حاليا ضد 9 أفراد مصريين".

© AFP 2021 / NASSER NASSER

وتضمنت الإجراءات التي تم تبنيها في البداية في عام 2011 تجميد أصول الأفراد التسعة المدرجين في القائمة، وأكد المجلس الأوروبي لـ"سبوتنيك" أن إطار العقوبات شمل أسرة مبارك ووزراء سابقين.

وقال المجلس الأوروبي في بيان إنه "بعد المراجعة الأخيرة للقوائم التسع التي لا تزال سارية، خلص المجلس إلى أن الأوامر أدت الغرض منها".

وتابع: "إن نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باختلاس أموال الدولة المصرية أدى إلى تعزيز أهداف الشراكة بين والاتحاد الأوروبي في سياق السياسة الخارجية والأمنية المشتركة".

وكان حسني مبارك الذي توفي في فبراير/ شباط 2020 مدرجا أيضا على قائمة العقوبات، وطعن هو وعائلته في الإجراءات العقابية أمام المحكمة.

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