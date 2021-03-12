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"وقع من فوق الهاويس".. الأمن ينقذ طالب حاول الانتحار لمروره بأزمة نفسية بالأقصر

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"وقع من فوق الهاويس".. الأمن ينقذ طالب حاول الانتحار لمروره بأزمة نفسية بالأقصر "وقع من فوق الهاويس".. الأمن ينقذ طالب حاول الانتحار لمروره بأزمة نفسية بالأقصر

مصراوي Masrawy

12:57 م الجمعة 12 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

نجح رجال الشرطة في إنقاذ مواطنا عقب محاولته الانتحار غرقاً بالأقصر لمرورة بأزمة نفسية.

البداية أثناء قيام خدمات تأمين المسطح المائي بدائرة مركز شرطة إسنا بمديرية أمن الأقصر بالمرور لتفقد الحالة الأمنية تلاحظ سقوط أحد الأشخاص من أعلى هاويس إسنا.

وعلى الفور أسرعت الخدمات الأمنية نحوه وتمكنت من إنقاذه وانتشاله قبل غرقه وبالفحص تبين أنه طالب - مقيم ببندر إسنا.

وباستدعاء والده عامل زراعي قرر أن نجله أقدم على الانتحار بإلقاء نفسه بمياه نهر النيل لمروره بحالة نفسية سيئة خلال الآونة الأخيرة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المتواصلة في مجال اتخاذ كافة إجراءات الانتشار الأمني، وتفعيل التدابير اللازمة للتعامل الفوري مع المواقف والحوادث الطارئة التي تتطلب تدخل أمنى.

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