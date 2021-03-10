وفاة رئيس وزراء كوت ديفوار حامد باكايوكو إثر أزمة صحية

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مصراوي Masrawy

وكالات

أعلنت كوت ديفوار، اليوم الأربعاء، وفاة رئيس وزرائها حامد باكايوكو، خلال تواجده للعلاج في مدينة فرايبورج الألمانية، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وكان مصدر مقرب رئيس وزراء الكوت ديفوار حامد باكايوكو، أكد مساء اليوم الأربعاء، وفاته في ألمانيا، حسبما ذكرت "فرانس برس".

ويعد هذا ثاني رئيس وزراء توافيه المنية، خلال فترة رئاسة الحسن وتارا، حيث سبق، وتوفي في 8 يوليو الماضي، رئيس وزرائه أمادو غون كوليبالي، 61 عامًا، فجأة في أبيدجان، بعد مرضه وسط مجلس مجلس وزرائه، بسبب مشاكل في قلبه.

عانى باكايوكو، من حالة صحية متدهورة، إثر إصابته بسرطان الرئة في مراحل متأخرة، بحسب ما أورده موقع "ذا أفريكان ريبورت".