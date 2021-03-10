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ترحب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية

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السعودية ترحب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية ترحب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية

مصراوي Masrawy

11:19 م الأربعاء 10 مارس 2021

الرياض - (د ب أ)

رحبت وزارة الخارجية ، بقرار مجلس النواب الليبي منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء المهندس عبدالحميد الدبيبه.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، أن المملكة هنأت دولة ليبيا الشقيقة حكومةً وشعبًا بهذه الخطوة التاريخية المهمة التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، مؤكدةً تضامن المملكة مع دولة ليبيا الشقيقة، ودعمها لكافة الجهود الخيرة الرامية إلى التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية.

وأعربت السعودية عن تطلعها في أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، مثنيةً على جهود الأمم المتحدة المثمرة في ذلك.

وعبرت عن أملها في أن يحافظ هذا الإنجاز على وحدة وسيادة ليبيا، ويمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.

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مصراوي Masrawy

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