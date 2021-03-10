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بالصور.. البابا تواضروس يقيم طقس "الرشومات الثلاثة" على مواد الميرون

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بالصور.. البابا تواضروس يقيم طقس "الرشومات الثلاثة" على مواد الميرون بالصور.. البابا تواضروس يقيم طقس "الرشومات الثلاثة" على مواد الميرون

مصراوي Masrawy

10:51 م الأربعاء 10 مارس 2021

كتب- مينا غالي:

رشم قداسة البابا تواضروس الثاني والآباء المطارنة والأساقفة المشاركون في إعداد زيت الميرون، اليوم بالكاتدرائية الكبرى في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، المواد العطرية الـ 17 المكونة للميرون المقدس بمباركة اسم الثالوث القدوس، حيث رشم قداسته الرشمين الأول والثالث بينما شارك بقية الأحبار في الرشم الثاني.

وقرأ نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، قبل هذه الخطوة الطقسية، تقليد إعداد وتقديس الميرون للمرة الـ 40 في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وسبق ذلك شرح قدمه قداسة البابا لخطوات الإعداد والتقديس التي تتم خلال اليوم والغد.

وكانت قد بدأت في التاسعة من صباح اليوم أولى ترتيبات عمل زيت الميرون المقدس الذي يتم عمله بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون على مدار يومين للمرة الأربعين في تاريخ الكنيسة القبطية والثالثة في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني.

وتولى قداسة البابا توزيع مواد الميرون على أعضاء المجمع المقدس، في مشهد بديع يليق بسر الميرون المقدس الذي يطلق عليه سر الفرح، وبعد أن تسلم أحبار الكنيسة كلٌ جزء من مواد الميرون توجه إلى مكانه تمهيدًا لبدء موكب الميرون الذي سيتوجه بقيادة قداسة البابا إلى كاتدرائية الكبرى لبدء الصلوات.​

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