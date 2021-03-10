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بايدن: سنعمل على توزيع 100 مليون جرعة من لقاح كورونا

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بايدن: سنعمل على توزيع 100 مليون جرعة من لقاح كورونا بايدن: سنعمل على توزيع 100 مليون جرعة من لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

10:59 م الأربعاء 10 مارس 2021

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء، أن فريق مكافحة وباء كورونا سيعمل على توزيع 100 مليون جرعة من اللقاحات، وأنه لن يتردد في توزيع المعدات والمنتجات لمكافحة الفيروس، حسبما ذكرت فضائية "الحرة" الأمريكية.

وقال بايدن، عقب موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون بشأن حزمة مساعدات جديدة للتصدي لوباء كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار، إن الشركات المنتجة للقاحات متعاونة بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وشدد بايدن على ضرورة الحذر موضحًا أن أمورًا كثيرةً قد تحدث.

وأشاد، بموافقة مجلس النواب على خطة الإنقاذ الأمريكي، اليوم الأربعاء، مقدمًا الشكر إلى جميع الأعضاء الذين صوتوا لها وخاصة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

وتتضمن خطة الإنقاذ الأمريكي تحفيز الاقتصاد الأمريكي المتضرر جراء جائحة بمبلغ 1,9 تريليون دولار.

وتعهد بايدن، في بيان أوردته "سي إن إن" الأمريكية اليوم، بالتوقيع علي مشروع القانون المتعلق بالإغاثة من تداعيات فيروس كورونا يوم الجمعة المقبلة.

وافق مجلس النواب الأمريكي، على حزمة التحفيز الاقتصادية التي تصل قيمتها إلى 1.9 تريليون دولار، مساء اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

ويمثل إقرار مشروع القانون أول إنجاز تشريعي رئيسي للإدارة الجديدة والكونجرس الذي يخضع الآن للسيطرة الديمقراطية الكاملة، بأغلبية ضيقة في مجلسي النواب والشيوخ.

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