أخبار عاجلة

نظام الأسد يقصف سهل الغاب تزامنا مع الذكرى العاشرة للثورة -
"الصحة العالمية": إصابات كورونا دوليًا زادت 11 % الأسبوع الماضي -
الجيش الأمريكي: لا نريد الحرب مع إيران رغم استعدادنا لأي احتمال -
زلزال بقوة 4.2 يضرب شمال شرق الجزائر -
تنخفض 17 مترًا عن سطح البحر.. الري تكشف خطة إنقاذ واحة سيوة من الغرق (صور) -
اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"خلية الوايلي" الإرهابية -
بيان أمريكي أوروبي: لن تستمر المأساة السورية 10 سنوات أخرى -
وزارة الصحة تنفي مطالبتها بإلغاء الفصل الدراسي الثاني -
"روز اليوسف" تطلق أول مؤتمراتها عن "الجمهورية الثانية" -
القبض على بطلة فيديو استجداء ركاب مترو الأنفاق بطرق احتيالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الأمريكي يدين "التطهير العرقي" في تيجراي

Print
وزير الخارجية الأمريكي يدين "التطهير العرقي" في تيجراي وزير الخارجية الأمريكي يدين "التطهير العرقي" في تيجراي

مصراوي Masrawy

10:54 م الأربعاء 10 مارس 2021

وكالات

أدان وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، مساء الأربعاء، ما وصفه بممارسات تطهير عرقي" في منطقة تيجراي الإثيوبية.

وقال بلينكن، خلال شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بشأن "أولويات إدارة بايدن للسياسة الخارجية للولايات المتحدة" إن بلاده تدين ممارسات التطهير العرقي في إقليم تيجراي الإثيوبي.

وشدد على ضرورة انسحاب القوات الإرترية من إقليم تيجراي الإثيوبي.

وكانت الأمم المتحدة أصدرت تقريرًا اليوم الأربعاء، قالت فيه إن منطقة تيجراي الشمالية بإثيوبيا وولايتي عفار وأمهرة المجاورتين شهدت نزوح أكثر من مائة وثلاثين ألف شخص بسبب الصراع الذي شهدته المنطقة.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن هذا الرقم لا يمثل العدد الإجمالي للأشخاص النازحين بسبب النزاع، حيث إنها كانت قادرة فقط على جمع البيانات في المواقع التي يمكن الوصول إليها.

ولا يشمل الرقم عشرات الآلاف من اللاجئين الذين فروا إلى البلدان المجاورة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

مصرع شاب صدمه قطار في السويس

مصرع شاب صدمه قطار في السويس

شبكة عيون الإخبارية