أخبار عاجلة

نظام الأسد يقصف سهل الغاب تزامنا مع الذكرى العاشرة للثورة -
"الصحة العالمية": إصابات كورونا دوليًا زادت 11 % الأسبوع الماضي -
الجيش الأمريكي: لا نريد الحرب مع إيران رغم استعدادنا لأي احتمال -
زلزال بقوة 4.2 يضرب شمال شرق الجزائر -
تنخفض 17 مترًا عن سطح البحر.. الري تكشف خطة إنقاذ واحة سيوة من الغرق (صور) -
اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"خلية الوايلي" الإرهابية -
بيان أمريكي أوروبي: لن تستمر المأساة السورية 10 سنوات أخرى -
وزارة الصحة تنفي مطالبتها بإلغاء الفصل الدراسي الثاني -
"روز اليوسف" تطلق أول مؤتمراتها عن "الجمهورية الثانية" -
القبض على بطلة فيديو استجداء ركاب مترو الأنفاق بطرق احتيالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بايدن يشيد بموافقة مجلس النواب على خطة الإنقاذ الأمريكية

Print
بايدن يشيد بموافقة مجلس النواب على خطة الإنقاذ الأمريكية بايدن يشيد بموافقة مجلس النواب على خطة الإنقاذ الأمريكية

مصراوي Masrawy

10:49 م الأربعاء 10 مارس 2021

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أشاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بموافقة مجلس النواب على خطة الإنقاذ الأمريكي، اليوم الأربعاء، مقدمًا الشكر إلى جميع الأعضاء الذين صوتوا لها وخاصة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

وتتضمن خطة الإنقاذ الأمريكي تحفيز الاقتصاد الأمريكي المتضرر جراء جائحة بمبلغ 1,9 تريليون دولار.

وتعهد بايدن، في بيان أوردته "سي إن إن" الأمريكية اليوم، بالتوقيع علي مشروع القانون المتعلق بالإغاثة من تداعيات فيروس كورونا يوم الجمعة المقبلة.

وقال بايدن إن "هذا التشريع بمثابة منح العمود الفقري لهذه الأمة"، مضيفًا أنه يتطلع إلى التوقيع على خطة الإنقاذ المُشار إليها يوم الجمعة المقبلة في البيت الأبيض لتصبح قانوناً.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قد قالت في وقت سابق اليوم إن الرئيس جو بايدن سوف يوقع يوم الجمعة المقبلة على مشروع القانون المُشار إليه والذي تبلغ قيمته 1.9 تريليون دولار.

وأضافت المتحدثة الأمريكية أنه بمجرد تمرير مشروع القانون من قِبل مجلس النواب "سيتم إعادة فحص نص القانون وطباعته وتوقيع القادة المناسبين في مجلسي النواب والشيوخ عليه".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

شركة روسية تطور لقاحا جديدا ضد فيروس كورونا المستجد

شركة روسية تطور لقاحا جديدا ضد فيروس كورونا المستجد

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

شبكة عيون الإخبارية