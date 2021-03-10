بايدن: حزمة المساعدات تمنح الطبقة العاملة فرصة لمحاربة كورونا

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مصراوي Masrawy

وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن حزمة المساعدات تمنح الموظفين الأساسيين والطبقة العاملة الذين يمثلون العمود الفقري لبلادنا فرصة لمحاربة جائحة كورونا، حسبما ذكرت فضائية "الحرة" الأمريكية.

وأكد بايدن، أن نسبة كبيرة من الأميركيين المستقلين والديمقراطيين والجمهوريين تؤيد حزمة المساعدات الجديدة بـ 1.9 تريليون دولار.

وافق مجلس النواب الأمريكي، على حزمة التحفيز الاقتصادية التي تصل قيمتها إلى 1.9 تريليون دولار، مساء اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

ويمثل إقرار مشروع القانون أول إنجاز تشريعي رئيسي للإدارة الجديدة والكونجرس الذي يخضع الآن للسيطرة الديمقراطية الكاملة، بأغلبية ضيقة في مجلسي النواب والشيوخ.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، قالت في وقت سابق من اليوم، إن الرئيس جو بايدن يخطط لتعيين شخصًا لقيادة تنفيذ تشريعاته الخاصة بالإغاثة من فيروس كورونا، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.