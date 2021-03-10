أخبار عاجلة

نظام الأسد يقصف سهل الغاب تزامنا مع الذكرى العاشرة للثورة -
"الصحة العالمية": إصابات كورونا دوليًا زادت 11 % الأسبوع الماضي -
الجيش الأمريكي: لا نريد الحرب مع إيران رغم استعدادنا لأي احتمال -
زلزال بقوة 4.2 يضرب شمال شرق الجزائر -
تنخفض 17 مترًا عن سطح البحر.. الري تكشف خطة إنقاذ واحة سيوة من الغرق (صور) -
اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"خلية الوايلي" الإرهابية -
بيان أمريكي أوروبي: لن تستمر المأساة السورية 10 سنوات أخرى -
وزارة الصحة تنفي مطالبتها بإلغاء الفصل الدراسي الثاني -
"روز اليوسف" تطلق أول مؤتمراتها عن "الجمهورية الثانية" -
القبض على بطلة فيديو استجداء ركاب مترو الأنفاق بطرق احتيالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الرئيس الصيني يدعو إلى جاهزية الجيش للقتال باستمرار

Print
الرئيس الصيني يدعو إلى جاهزية الجيش للقتال باستمرار الرئيس الصيني يدعو إلى جاهزية الجيش للقتال باستمرار

مصراوي Masrawy

10:16 م الأربعاء 10 مارس 2021


بكين - (د ب أ)

دعا الرئيس الصيني شي جين بينج جيش بلاده لأن يكون جاهزًا باستمرار في مواجهة "عدم الاستقرار" و"الشكوك"، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن شي قوله في اجتماع أمس الثلاثاء، مع الوفد العسكري بمجلس نواب الشعب الوطني، إن القوات المسلحة بأكملها يجب أن "تكون مستعدة دائمًا للتعامل مع جميع أنواع المواقف المعقدة والصعبة".

وأضاف أن تطوير الجيش يجب أن يركز على "الاستعداد القتالي".

وقال إن الخطة الخمسية الجديدة من 2021 إلى 2025 توفر نقطة انطلاق جيدة لتعزيز الدفاع الوطني والجيش.

وفي نهاية اجتماعه المستمر لمدة أسبوع والذي يختتم غدا الخميس، سيقر زيادة ضخمة بنسبة 8ر6% على الإنفاق العسكري لهذا العام.

وقال شي إن الخطة تهدف إلى تكثيف بناء "الردع الاستراتيجي الكبير" وإن جيش التحرير الشعبي يجب أن يحافظ بحزم على السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية.

وقال الزعيم الصيني، وهو أيضًا رئيس الحزب الشيوعي ورئيس اللجنة العسكرية، إن التطورات العسكرية يجب أن تكون مدفوعة بالابتكار ويجب بذل مزيد من الجهود لجعل العلم والتكنولوجيا مستقلين. وتابع أن الابتكار المتعلق بالدفاع يحتاج إلى دفعة كبيرة.

يأتي تحديث وتوسيع الجيش الصيني على خلفية التوترات المتزايدة مع الولايات المتحدة وتايوان ، والحوادث على حدودها مع الهند ، والنزاعات على الجزر في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان سيلتقيان بنظيريهما الصينيين في ألاسكا 18 مارس الجاري.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن بلينكن وسوليفان "سيلتقيان في 18 مارس في أنكوراج، بولاية ألاسكا مع مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية بجمهورية الصين الشعبية يانج جيتشي وعضو مجلس الدولة وانج يي".

وتابع البيان أن الاجتماع سيعقد بعد اجتماعات بلينكن مع اثنين من أقرب حلفائنا الإقليميين في طوكيو وسول.

وأضاف البيان أن بلينكن وسوليفان سيناقشان مجموعة من القضايا مع نظيريهما، موضحًا أن بلينكن سيعود إلى واشنطن العاصمة في 19 مارس.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

مصرع شاب صدمه قطار في السويس

مصرع شاب صدمه قطار في السويس

شبكة عيون الإخبارية