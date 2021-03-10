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"المراكز الإفريقية للأمراض": 28 دولة في الاتحاد الإفريقي حصلت على لقاح كورونا

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"المراكز الإفريقية للأمراض": 28 دولة في الاتحاد الإفريقي حصلت على لقاح كورونا "المراكز الإفريقية للأمراض": 28 دولة في الاتحاد الإفريقي حصلت على لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

09:58 م الأربعاء 10 مارس 2021

إثيوبيا - (أ ش أ)

أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الإفريقي، اليوم الأربعاء، حصول 28 دولة من أعضاء الاتحاد على لقاح كورونا، بواقع 19 دولة من مرفق "كوفاكس"، و9 دولة خلال اتفاقيات ثنائية.

وأوصت "المراكز الإفريقية" في بيان اليوم الأربعاء، الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، وترصد المتلازمات مثل الأنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

وأوضحت أن إجمالي حالات "كورونا" في القارة بلغت 3 ملايين و 975 ألف حالة بينما سجلت الوفيات 106 آلاف حالة.

يذكر أن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يدعم كافة البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية ، كما يسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

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