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"خطف وهتك عرض".. تهمتان و5 أدلة بحق "متحرش المعادي"

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"خطف وهتك عرض".. تهمتان و5 أدلة بحق "متحرش المعادي" "خطف وهتك عرض".. تهمتان و5 أدلة بحق "متحرش المعادي"

مصراوي Masrawy

09:38 م الأربعاء 10 مارس 2021

كتب - طارق سمير:

أحالت النيابة العامة، المتهم بهتك عرض طفلة في منطقة المعادي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وأسندت النياية إلى المتهم، وفق بيان لها اليوم الأربعاء، اتهامات بخطف الطفلة، ٧ سنوات، وهتك عرضها بالقوة باستطاعته مواطن العفو من جسدها.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم، بخمسة أسانيد هم؛ شهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة.

وضمن الأدلة أيضا ما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، يظهر فيه المتهم أثناء استدراجه الطفلة المجني عليه داخل مدخل عقار بمنطقة المعادي وتحرشه بها والإمساك بمناطق حساسة من جسدها.

ويظهر أيضا في الفيديو صاحبة كاميرا مراقبة بالعقار تشاجرها مع المتهم وإنقاذها للطفلة من بين يديه، ففر هاربا.

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