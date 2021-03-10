وفاة عصام رأفت مدير تحرير الأهرام المسائي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

توفي اليوم الكاتب الصحفي عصام رأفت مدير تحرير الأهرام المسائي متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا".

وأقيمت الصلاة على الكاتب الصحفي الراحل عصام رأفت بمسجد الحصري بمدينة ٦ أكتوبر عقب صلاة العشاء.

ونعى عدد من زملاء الكاتب الراحل عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتب الكاتب الصحفي هاني عمارة: "آه وألف آه على الوجع.. لا يكفي مداد البحر للتعبير عن الحزن لرحيل طيب القلب عصام رأفت.. كل العزاء لنا ولأسرة تحرير الأهرام المسائي، اللهم ارحمه رحمة واسعة".

وكتب الكاتب الصحفي ياسر ثابت: ها هو ذا طقس العبور، دونَ موسيقى جنائزية، ولا مراسم نسكبُ فيها جِرَارَ البُكاء.. في رغوةِ الغيم، يدوس عصام رأفت على غصة القلب، ويرتلُ آياتِ الطريق.

وتابع: عصام الخلوق الحيي، الذي تخجلُ منه الاستعارة، الغارق دوما في حزنه الرمادي، بعيدًا عن ترف الاُمنيات.. الزاهد الذي لا يجري من أجل رهانٍ، ويدفنُ كلَّ يوم بيومِه، فلا يقتربُ من أحلام الآخرين.. المتحرر أخيرًا من أجهزة العناية المركزة والصّور المقطعيّة، يسمو فوق نعشه، بجسدٍ مسجي ووجهٍ يشع بالسكون.

واستطرد: ها هو ذا يخلع أيامه السيئة، ويمتثل لقلبه الواهن، الذي أنهكته الملاحم.. تنفثُ رئتُه ثقلَها، برغم مَناعة الهواء.. يَتوالدُ الكلامُ في صوته الخفيض، فيأتي مكتمل اليقين.. تقول لك عيناه الصغيرتان: ربحت جميع خساراتي بابتسامةٍ أشتهي الآن تحنيطها، يودِّعُ عصام الرفاق.. يكنس نمل العمر، والأحزان الصغيرة، ويغادر.. يا عصام، مُد لنا جسرًا، فلسوف يقتلنا كل هذا الغياب.