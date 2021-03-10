وفد من السفارة الألمانية يتفقد مطار برج العرب للوقوف على جاهزيته

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

زار وفد من السفارة الألمانية، اليوم الأربعاء، مطار برج العرب الدولي، للوقوف على جاهزية المطار لاستقبال الوفود الألمانية، وذلك تلبية لزيادة طلبيات السفر من شركات الطيران الأجنبية إلى المطارات المصرية من العديد من الدول وأهمها ألمانيا.

وعرض الطيار علاء الدين نبيل مدير مطار برج العرب، استعدادات المطار والإجراءات الاحترازية المتبعة في ظل فيروس كورونا المستجد، وذلك لأعضاء وفد السفارة الألمانية خلال الجولة داخل صالات السفر والوصول بالمطار، حيث رافقهم مع اللواء خالد غريب رئيس قطاع الأمن بالشركة المصرية للمطارات.

وأشار علاء الدين نبيل، في حديثه لأعضاء الوفد إلى حصول مطار برج العرب الدولي على شهادة وخاتم الاعتماد الصحي للسفر الآمن من مجلس المطارات الدولي ACI، وذلك في إطار برنامج الاعتماد الصحي للمطارات AHA، بعد تقييم التدابير الصحية المتخذة في المطارات، والتأكد من تطبيق المعايير الدولية للسلامة الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية لضمان سفر آمن.​