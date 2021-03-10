النائب العام يأمر بإحالة المتهم بخطف وهتك عرض "طفلة المعادي" للمحاكمة

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مصراوي Masrawy

كتب - طارق سمير:

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم الأربعاء، بإحالة متهم بخطف طفلة في المعادي، تبلغ من العمر سبع سنوات - محبوسًا -.

وذكرت النيابة في بيان اليوم الأربعاء، أن المتهم تحيّل لاستدراج الفتاة إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه.

وأكدت انيابة أنه جناية الخطف اقترنت بجناية أخرى بأنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.

أقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة.

وضمن الأدلة أيضا ما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر فيه المتهم أثناء استدراجه الطفلة المجني عليه داخل مدخل عقار بمنطقة المعادي وتحرشه بها والإمساك بمناطق حساسة من جسدها.

ويظهر أيضا في الفيديو صاحبة كاميرا مراقبة بالعقار تشاجرها مع المتهم وإنقاذها للطفلة من بين يديه، ففر هاربا.