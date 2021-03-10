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الصحة العالمية: استمرار انتشار كورونا يزيد تحوره ويضعف اللقاحات

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الصحة العالمية: استمرار انتشار كورونا يزيد تحوره ويضعف اللقاحات الصحة العالمية: استمرار انتشار كورونا يزيد تحوره ويضعف اللقاحات

مصراوي Masrawy

09:52 م الأربعاء 10 مارس 2021

دبي - (د ب أ)

أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس أهمية بناء أنظمة صحية قوية ومرنة وقادرة على مواجهة التحديات والظروف الطارئة واستباق الأخطار المستقبلية المحتملة على صحة الإنسان.

وشدد على أن صحة المجتمعات هي استثمار في مستقبلها وليست مجرد عبء وتكلفة تتحملها الحكومات، ما يحتم الاستفادة من تجربة جائحة المستجد "كوفيد–19" في تطوير القطاعات الصحية على أسس المرونة والجاهزية.

جاء ذلك، خلال مشاركته في حوارات القمة العالمية للحكومات، التي تنظمها دبي عبر تقنيات الاتصال المرئي، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء دوليين وعلماء ورواد أعمال، وتناقش مستقبل القطاعات الحيوية والتوجهات الرئيسية خلال السنوات القليلة المقبلة.

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مصراوي Masrawy

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