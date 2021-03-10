بلينكن يدلي بشهادته أمام لجنة بالنواب حول أولويات إدارة بايدن للسياسة الخارجية

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مصراوي Masrawy



وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن أولويات إدارة الرئيس جو بايدن، هي إيقاف جائحة كورونا وبناء اقتصاد قوي للشعب الأمريكي.

وقال بلينكن، خلال شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بشأن "أولويات إدارة بايدن للسياسة الخارجية للولايات المتحدة" إن بلاده أوقفت خطط سحب أي قوات أمريكية من ألمانيا، كما فرضت عقوبات على روسيا بسبب تسميم المعارض أليكسي نافالني.

وأوضح أن رفع بلاده تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، جاء حتى تتمكن واشنطن من تقديم مساعدات إنسانية في اليمن.

وأشار إلى أن إدارة بايدن رفعت الحظر المفروض على دخول مواطني دول مسلمة إلى الولايات المتحدة.