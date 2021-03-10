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بلينكن يدلي بشهادته أمام لجنة بالنواب حول أولويات إدارة بايدن للسياسة الخارجية

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بلينكن يدلي بشهادته أمام لجنة بالنواب حول أولويات إدارة بايدن للسياسة الخارجية بلينكن يدلي بشهادته أمام لجنة بالنواب حول أولويات إدارة بايدن للسياسة الخارجية

مصراوي Masrawy

09:12 م الأربعاء 10 مارس 2021


وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن أولويات إدارة الرئيس جو بايدن، هي إيقاف جائحة كورونا وبناء قوي للشعب الأمريكي.

وقال بلينكن، خلال شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بشأن "أولويات إدارة بايدن للسياسة الخارجية للولايات المتحدة" إن بلاده أوقفت خطط سحب أي قوات أمريكية من ألمانيا، كما فرضت عقوبات على بسبب تسميم المعارض أليكسي نافالني.

وأوضح أن رفع بلاده تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، جاء حتى تتمكن واشنطن من تقديم مساعدات إنسانية في اليمن.

وأشار إلى أن إدارة بايدن رفعت الحظر المفروض على دخول مواطني دول مسلمة إلى الولايات المتحدة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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