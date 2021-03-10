"أمانة حائل" تنفذ 3739 جولة على المنشآت التجارية وتخالف 188 محلاً

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أمين المنطقة وجه بتكثيف الجولات مع عودة تقديم الطلبات للمطاعم والمقاهي

وجه أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد ابو راس، كافة الفرق الرقابية في أمانة حائل والبلديات التابعة لها بتكثيف جولاتها الميدانية بالتزامن مع عودة تقديم الطلبات الداخلية للمطاعم والمقاهي والكافيهات والمنشآت والمجمعات التجارية والمولات وما في حكمها.

وتفصيلاً، شملت الجولات التي قامت بها الفرق 3739 جولة ميدانية وتم من خلالها مخالفة وإشعار وإغلاق 188 محلاً تجارياً ومصادرة 433 كجم من المواد التالفة.

ويأتي توجيه المهندس "ابو راس" بتكثيف الجولات للتأكد من مدى تطبيق والتزام المنشآت التجارية بالإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا.

وأكد "ابو راس" أن أمانة المنطقة وكافة بلدياتها تعمل بكل إمكانياتها لتكثيف الجولات الرقابية والوقوف ميدانياً على تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية داخل المنشآت التجارية والمطاعم والكافيهات والتي من أبرزها لبس الكمامات وتوفير المعقمات وفحص مرتادي المنشآت التجارية والعاملين بشكل مستمر وتطبيق التباعد الاجتماعي وعدم الازدحام والالتزام بتفعيل تطبيق "توكلنا" ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية وتطبيق كافة التدابير الوقائية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.

وأضاف أن هذه الجهود التي تبذلها أمانة المنطقة وبلدياتها تأتي بمتابعة مستمرة من قِبل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل وسمو نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز - حفظهما الله - ووفقاً لتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل.

ودعا أمين المنطقة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات تخص تطبيق الاحترازات الوقائية من خلال قنوات التواصل مع الأمانة كالاتصال على الرقم 940 أو تطبيق بلدي 940 المتاح عبر الأجهزة الذكية.