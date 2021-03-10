البنتاجون: تمديد مهمة الحرس الوطني لمدة شهرين في العاصمة واشنطن

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الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها ستمدد لشهرين مهمة الحرس الوطني في العاصمة واشنطن.

وقال البنتاجون، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، إن وحدات الحرس الوطني التي أرسلت إلى واشنطن لحمايتها في مهمة كان مفترضاً أن تنتهي في 12 مارس الجاري، ستبقى في العاصمة حتى 23 مايو المقبل، لكن عدد هذه القوات سيخفض إلى النصف تقريبًا.

ومنذ الهجوم على الكونجرس أرسل البنتاجون تعزيزات من الحرس الوطني إلى العاصمة الفيدرالية لإسناد الشرطة.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي إنه خلال هذه الفترة الإضافية، ستعمل وزارة الدفاع بشكل مشترك مع شرطة الكابيتول للحد تدريجيًا من وجود الحرس الوطني.

وكان البنتاجون أعلن الأسبوع الماضي، أنه تلقى طلبًا رسميًا من شرطة الكابيتول لتمديد مهمة الحرس الوطني، لكن من دون أن يوضح ما إذا كانت وراء هذا الطلب تهديدات أمنية محددة أم لا.