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7 أبريل.. الحكم في دعوى تعويض الطيار "أبواليسر" من محمد رمضان

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7 أبريل.. الحكم في دعوى تعويض الطيار "أبواليسر" من محمد رمضان 7 أبريل.. الحكم في دعوى تعويض الطيار "أبواليسر" من محمد رمضان

مصراوي Masrawy

03:49 م الأربعاء 10 مارس 2021

كتب- محمود سعيد:

حجزت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الحكم في دعوى قضائية أقامها الطيار أشرف أبواليسر يطالب فيها الفنان محمد رمضان بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة" بجلسة 7 أبريل المقبل.

وقال المحامي مجدي حلمي، دفاع الطيار أشرف أبواليسر إن المحكمة أحالت القضية إلى لجنة ثلاثية من الخبراء لفحصها.

وقال مجدي حلمي، محامي الطيار أشرف أبواليسر في تصريحات لمصراوي، إنه طالب في دعواه بتعويض لموكله 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء نشر صورة الفنان داخل طائرة موكله.

وحملت الدعوى رقم 119 لسنة 2020 مستأنف اقتصادي.

وقال "حلمي" في دعواه إن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلاً صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

وكان الفنان محمد رمضان نشر صورة له على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبواليسر قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.

ووقعت هيئة الطيران المدني، عقوبة على الطيار أشرف أبواليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة لسحب رخصة مساعده لمدة عام.

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