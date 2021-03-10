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.. كيف قبضت الداخلية على متحرش المعادي؟

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بالفيديو.. كيف قبضت الداخلية على متحرش المعادي؟ .. كيف قبضت الداخلية على متحرش المعادي؟

مصراوي Masrawy

03:32 م الأربعاء 10 مارس 2021

كتب- أحمد أبوالنجا:

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهم بمحاولة هتك عرض طفلة داخل عقار بدائرة قسم شرطة المعادي، عقب هروبه في إحدى الشقق ومحاولته التخفي.

وحصل "مصراوي" على مقطع يوثق لحظة القبض على المتهم بمحاولة هتك عرض طفلة داخل عقار بميدان الحرية بدائرة قسم شرطة المعادي.

كانت النيابة العامة ذكرت في بيان لها، أن "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع لتعدي شخص على طفلة في مدخل أحد العقارات بحي المعادي بالقاهرة، صورته إحدى آلات المراقبة المثبتة به.

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، التحقيق العاجل في الواقعة.

وتواصلت "النيابة العامة" مع صاحبة المنشور المتداول واستدعتها لسؤالها، فشهدت برؤيتها عبر شاشات المراقبة المثبتة بالمعمل الطبي محل عملها بالعقار محل الواقعة تعديَ المتهم على الطفلة باستطالته إلى مواضع عفة من جسدها.

خرجت الشاهدة لمنع الرجل من مواصلة تعديه عليها، فلما رآها ترك الطفلة التي هربت منه، وواجهته بما فعل وبرصد آلات المراقبة الواقعة، فبادر بالانصراف، وقد أدلت مرافقة للشاهدة بذات مضمون أقوالها.

وكلفت النيابة العامة "خط نجدة الطفل" باتخاذ اللازم قانونًا حيال الواقعة، وطلبت تحريات الشرطة حولها، وتحديد شخصي المتهم والمجني عليها، فتمكنت من تحديدهما.

وأذنت النيابة العامة بضبط المتهم لاستجوابه، فتم ضبطه وجارٍ استكمال التحقيقات.

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