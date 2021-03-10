ضبط 2485 قضية تموينية متنوعة في يوم واحد

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 2485 قضية تموينية متنوعة، خلال 48 ساعة، أبرزها ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص"، بحوزته (2٫35 طن " مقطعات لحوم " يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات، مالك شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، بحوزته (3٫5 طن "زبيب، فستق، تمور، لوز "، 1600 لفة " قمر الدين" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر وتشكر خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتمكنت الحملات من ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية، بحوزته (6٫5 طن "دقيق فاخر" مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيته المدون عليه) تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.