المنطقة الاستثمارية"الأمن العام": تنفيذ 80 ألف حكم قضائي.. وضبط 244 تاجر مخدرات في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 201 قطعة سلاح ناري، و244 قضية مخدرات، وتنفيذ 80327 حكم قضائي متنوع على مستوى الجمهورية، خلال حملات الأمنية في الـ 24 ساعة الماضية.

كما أثمرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابي، ضم 5 متهمين، ارتكبوا 5 وقائع سرقات، و164 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 5 دراجات نارية، وضبط 19457 مخالفة مرورية متنوعة بالإضافة فحص 75 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.