الحبس سنة مع الشغل لـ16 متهما بتهمة التنقيب عن الاثار في مدينة نصر

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مصراوي Masrawy

كتب- صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، 16 متهما بالحبس سنة مع الشغل، وغرامة 500 ألف جنيه لكل متهم؛ لتنقيبهم عن الآثار في مدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد عبدالرحمن، وأيمن محمد محمد سيد، وأمانة سر أحمد كمال وإسلام عاشور.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى التاسع حفروا بقصد الحصول على آثار بمنطقة أثرية بدون ترخيص من الجهات المختصة، بالإضافة إلى التعدي على أرض أثرية بالمخالفة لقرار رئيس المجلس الأعلى للآثار رقم 264 لسنة 1962 باعتبارها أرض أثرية وذلك بأجرائهم أعمال الحفر، كما وفروا الأموال والأفراد لزوم أعمال الحفر وتوسط لبيع العين محل الجريمة وباقي المتهمين من الحادي عشر حتى الخامس عشر عقب الحصول على دلائل أثرية بها للمتهم السادس عشر.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا بطريق المساعدة في جريمة إجراء أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار بأن توسطوا ببيع العين محل الواقعة عقب العثور على دلائل أثرية بها للمتهم السادس عشر.

كما تبين قيام المتهم السادس عشر بالشروع في ارتكاب جريمة إجراء أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار بأن اتفق على شراء العين خاصة المتهم الأول عقب العثور على دلائل وشواهد أثرية بها لاستكمال أعمال الحفر وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته به وهو ضبطه وباقي المتهمين والجريمة متلبس بها.