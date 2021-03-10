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غدًا.. نظر طعن "أبو تريكة" وآخرين على إدراجهم بقوائم الإرهابيين

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غدًا.. نظر طعن "أبو تريكة" وآخرين على إدراجهم بقوائم الإرهابيين غدًا.. نظر طعن "أبو تريكة" وآخرين على إدراجهم بقوائم الإرهابيين

مصراوي Masrawy

01:27 م الأربعاء 10 مارس 2021

كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة النقض برئاسة المستشار عبدالله شوضة، غداً الخميس، نظر أولى جلسات طعن محمد أبو تريكة وآخرين، والذي يحمل رقم ٢ /٨٩ قضائية، على قرار إدراجهم بقوائم الإرهاب، وفق علاء علم الدين، دفاع أحد المدرجين على قوائم الإرهابيين.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة أدرجت، 1529 شخصًا على قوائم الإرهاب، بينهم أبوتريكة، للمرة الثانية، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات" والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 26 أبريل 2018.

كانت النيابة تقدمت بمذكرة، رقم 5 لسنة 2018، تطالب فيها بإدراج ١٥٢٩ على خلفية التحقيقات في القضية رقم 620 لسنة 2018، وبناء عليه أصدرت محكمة الجنايات قرارها المنشور بالجريدة الرسمية في أبريل ٢٠١٨ بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

ومن بين المدرجين على قوائم الإرهاب وفقًا لما نشر بالجريدة الرسمية كل من؛ اللاعب محمد أبو تريكة، ويوسف القرضاوي، وإبراهيم عصام العريان، وأسعد شيخة، وأسماء عصام العريان، وأسامة يوسف القرضاوي.

قرار الإدراج الأول نشرته الجريدة الرسمية في 4 يونيو 2017، بعد قرار محكمة جنايات القاهرة، في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، بإدراج 1500 من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لها على قوائم الإرهاب، لكن محكمة النقض ألغت القرار وأعادته لمحكمة جنايات جديدة.

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