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بعد 10 وقائع.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة رواد البنوك في الإسكندرية

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بعد 10 وقائع.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة رواد البنوك في الإسكندرية بعد 10 وقائع.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة رواد البنوك في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

01:22 م الأربعاء 10 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص نشاطه في ارتكاب السرقة بأسلوب "تتبع رواد البنوك" .

كانت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة ثان الرمل بمديرية أمن الإسكندرية، أفادت بقيام 4 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية؛ بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات رواد البنوك بأسلوب "التتبع والتعقب والمغافلة" عقب صرفهم للمبالغ النقدية متخذين من دوائر المدينة مسرحاً لمزاولة نشاطهم المؤثم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 10 حوادث سرقة بذات الإسلوب، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالي من حصيلة ارتكاب تلك الوقائع ، كما أقروا بقيامهم بصرف باقي المبالغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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