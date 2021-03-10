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النقض.. حجز طعون زياد العليمي و12 آخرين على إدراجهم بقوائم الإرهاب لـ 9 يونيو

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النقض.. حجز طعون زياد العليمي و12 آخرين على إدراجهم بقوائم الإرهاب لـ 9 يونيو النقض.. حجز طعون زياد العليمي و12 آخرين على إدراجهم بقوائم الإرهاب لـ 9 يونيو

مصراوي Masrawy

12:41 م الأربعاء 10 مارس 2021

كتب - طارق سمير:

حجزت محكمة النقض، الطعون المقدمة من 13 متهما بينهم زياد العليمي ورامي شعث على قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين، في القضية المعروفة بـ"خلية الأمل"، وذلك لجلسة 9 يونيو، للحكم.

يذكر أن الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، قررت إدراج زياد العليمي و12 آخرين من خلية الأمل على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين في قضية خلية الأمل، والتي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تهم منها ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

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