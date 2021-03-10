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7 أبريل.. الحكم على أحمد شفيق بقضية "فساد الطيران"

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7 أبريل.. الحكم على أحمد شفيق بقضية "فساد الطيران" 7 أبريل.. الحكم على أحمد شفيق بقضية "فساد الطيران"

مصراوي Masrawy

12:40 م الأربعاء 10 مارس 2021

كتب - محمود سعيد:

حجزت الدائرة 6 بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، اليوم الأربعاء، الحكم على الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد وزارة الطيران المدني" بجلسة 7 أبريل المقبل.

ويواجه "شفيق" واثنين آخرين من قيادات قطاع الطيران المدني، في هذه القضية اتهامات بإهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه.

وكانت جنايات القاهرة، أصدرت حكما ببراءة أحمد شفيق وآخرين في عام 2013، في القضية، وطعنت النيابة العامة أمام محكمة النقض التى قبلت طعن النيابة، وأمرت بإعادة المحاكمة.

ونسب قاضي التحقيق للمتهمين بصفتهم موظفين عموميين، ارتكاب جرائم الإضرار عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران.

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