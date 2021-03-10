الداخلية تُنظم زيارات لعدد من دور رعاية المُسنات على مستوى الجمهورية احتفالا باليوم العالمي للمرأة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

نظمت وزارة الداخلية زيارات ضمت ضباط وضابطات من مختلف مديريات الأمن لعدد من دور رعاية المُسنات على مستوى الجمهورية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وقرب الاحتفال السنوي بعيد الأم، وذلك للوقوف على احتياجاتهن من الخدمات الأمنية وتلبيتها فضلاً عن تقديم الهدايا والورود، وقضاء يوم ترفيهي معهن.

وقد لاقى ذلك استحسان السيدات النزيلات بالدور والقائمين عليها الذين توجهوا بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها على المشاركة الفعالة في تلك المبادرات ذات الطابع الإنساني، في نطاق مديرية أمن القاهرة، مديرية أمن الفيوم، مديرية أمن دمياط.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعي والإنساني وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة وتقديراً من وزارة الداخلية لدور المرأة المصرية الفعال في المجتمع.