أمن القاهرة: ضبط مصنع إستروكس في السلام

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث القاهرة، القبض على شخصين لقيامهما بتصنيع مادة الإستروكس المخدر بمنطقة السلام .

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً في مجال تصنيع وتجهيز المواد المخدرة بقصد الاتجار، ويتخذان من الشقة سكنهما مكاناً لمزاولة نشاطهما المؤثم .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بالشقة سكنهما، وعُثر بحوزتهما على(كمية من مخدر الإستروكس – كمية من مخدر الكيتامين – ميزان حساس - عدد من الأدوات المستخدمة في تغليف وتصنيع المواد المخدرة –مبلغ مالي – هاتف محمول ).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الاستروكس المخدر والاتجار بها، كما أقرا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.