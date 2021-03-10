أخبار عاجلة

"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية -
"الشراري" قمة الوفاء.. تبرع بكليته لزوجته بعد اكتشاف أنها تعيش بواحدة فقط -
نائبان بائتلاف الكرامة التونسي يعتديان على موظفين بمطار قرطاج -
"كورونا" يصيب أكثر من 40 ألف أمريكي و6 آلاف فرنسي خلال 24 ساعة -
القحطاني: كل دواء عشبي أعتبره سامًّا.. وأي لقاح تُدخله "الصحة" آخذه وأنا مغمض -
"بيونغ يانغ" تحذِّر "واشنطن": إذا أردتم السلام فيجب أن تتجنبوا إثارة الضجة -
الداودي يفتتح أعمال تطوير ميدان الساعة بقنا (صور) -
فوضى وعنف في مطار قرطاج بتونس بسبب شجار بين نواب ائتلاف الكرامة وقوات الأمن -
"بيونغ يانغ" تحذِّر "واشنطن": إذا أردتم السلام فيجب أن تتجنبوا إثارة الضجة -
"شرطة الشمالية" تطيح بمقيمَيْن لتباهيهما بعرض أموال مجهولة المصدر بمواقع التواصل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

شرطة : ضبط 20 ألف عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالزيتون

Print
شرطة التموين: ضبط 20 ألف عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالزيتون شرطة : ضبط 20 ألف عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالزيتون

مصراوي Masrawy

12:15 م الأربعاء 10 مارس 2021

كتب- سامح غيث:

تمكنت مباحث إدارة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (20٫291 ألف عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها)، بحوزة (المسئول عن مخزن مستحضرات تجميل كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة)، لإدارته مخزن بدون ترخيص وحيازته مستحضرات تجميل مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بالمخالفة للقانون ومزاولته مهنة صيدلي بدون تصريح.

بمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

مصرع شاب صدمه قطار في السويس

مصرع شاب صدمه قطار في السويس

شبكة عيون الإخبارية