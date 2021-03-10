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خلال حملة أمنية مكبرة بأسيوط.. ضبط 21 قطعة سلاح بحوزة 17 متهمًا

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خلال حملة أمنية مكبرة بأسيوط.. ضبط 21 قطعة سلاح بحوزة 17 متهمًا خلال حملة أمنية مكبرة بأسيوط.. ضبط 21 قطعة سلاح بحوزة 17 متهمًا

مصراوي Masrawy

12:05 م الأربعاء 10 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام، بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة ساحل سليم لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية، والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت جهودها بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 21 قطعة سلاح ناري، (10 بنادق آلية – 7 بنادق خرطوش – 4 فرد محلي – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 9 خزينة) بحوزة 17 متهمًا، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين.

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