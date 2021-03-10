أخبار عاجلة

"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية -
"الشراري" قمة الوفاء.. تبرع بكليته لزوجته بعد اكتشاف أنها تعيش بواحدة فقط -
نائبان بائتلاف الكرامة التونسي يعتديان على موظفين بمطار قرطاج -
"كورونا" يصيب أكثر من 40 ألف أمريكي و6 آلاف فرنسي خلال 24 ساعة -
القحطاني: كل دواء عشبي أعتبره سامًّا.. وأي لقاح تُدخله "الصحة" آخذه وأنا مغمض -
"بيونغ يانغ" تحذِّر "واشنطن": إذا أردتم السلام فيجب أن تتجنبوا إثارة الضجة -
الداودي يفتتح أعمال تطوير ميدان الساعة بقنا (صور) -
فوضى وعنف في مطار قرطاج بتونس بسبب شجار بين نواب ائتلاف الكرامة وقوات الأمن -
"بيونغ يانغ" تحذِّر "واشنطن": إذا أردتم السلام فيجب أن تتجنبوا إثارة الضجة -
"شرطة الشمالية" تطيح بمقيمَيْن لتباهيهما بعرض أموال مجهولة المصدر بمواقع التواصل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الداخلية: إحباط ترويج 100 طربة حشيش في الإسكندرية

Print
الداخلية: إحباط ترويج 100 طربة حشيش في الإسكندرية الداخلية: إحباط ترويج 100 طربة حشيش في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

11:59 ص الأربعاء 10 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط عاطل وسيدة بحوزتهما 100 طربة لمخدر الحشيش في الإسكندرية قبل ترويجهم.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني- الأمن العام)، ومديرية أمن الإسكندرية نشاط (عاطل، إحدى السيدات – لهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة الإسكندرية) تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالي – 2هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

مصرع شاب صدمه قطار في السويس

مصرع شاب صدمه قطار في السويس

شبكة عيون الإخبارية