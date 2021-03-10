الداخلية: إحباط ترويج 100 طربة حشيش في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط عاطل وسيدة بحوزتهما 100 طربة لمخدر الحشيش في الإسكندرية قبل ترويجهم.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني- الأمن العام)، ومديرية أمن الإسكندرية نشاط (عاطل، إحدى السيدات – لهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة الإسكندرية) تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالي – 2هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.