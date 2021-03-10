جنايات القاهرة: إدراج 26 متهمًا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات -(مستد)

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- أحمد أبوالنجا:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة (11) جنوب بإدراج 26 متهمًا على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.

وجاء أسماء المتهمين:1- عبدالعال عبدالفتاح 2- أحمد محمد حسن 3- أسامة سيف سليمان 4- مصطفى خالد محمد 5- أحمد محمد قاسم 6- حسن إبراهيم حلمي 7- كريم منتصر منجد سيد 8- عبدالعزيز ممدوح 9- يوسف عبدالعال 10- أحمد خالد أحمد 11- مصطفى محمد أحمد 12- موسى الدسوقي 13- عبدالرحمن عاطف 14- محمد مصطفى 15- كريم حميدة 16- أسر محمد ظهر الدين 17- يوسف محمد صبحي 18- محمد خلف جمعة 19- أحمد بدوي إبراهيم 20- محمود مصطفى 21- أحمد صالح 22- علي عاطف 23- محمود عبدالقادر 24- بسام أسامة 25- يوسف محمد عبده 26- عبدالرحمن سمير.

صدر برئاسة المستشار عاطف رزق كامل، وعضوية المستشارين محمد السعدني، ومعتصم البرديسي، وبحضور معتز عادل.