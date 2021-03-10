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لمدة 5 سنوات.. جنايات الجيزة تقضي بإدراج 21 إخوانيًا على قائمة الإرهابيين

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مصراوي Masrawy

11:27 ص الأربعاء 10 مارس 2021

كتب- أحمد أبوالنجا:

قررت محكمة جنايات الجيزة، إدراج 21 متهمًا من عناصر اللجان النوعية للإخوان على قائمة الإرهابيين، لمدة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، وعلى حسن عمارة، وبحضور زياد نافع وكيل النائب العام.

ونشرت الجريدة الرسمية أسماء المتهمين المدرج أسمائهم:"محمود محمد ربيع، أسعد شحاتة، عبد الله شحاتة، محمد إمام، محمود عز الدين يعقوب، محمد عبد الله محمد، عبد الله سامي محمد، أحمد محمد يوسف، شعبان رشوان، أسامة محمد، حسام إبراهيم، محمد عبد الله، أسامة محمد كمال، محمد طلعت، إسماعيل علي أحمد، عبد الرحمن يوسف، محمود صلاح، جيهاد محمود صلاح، أحمد علي، محمود السيد، هاني عبد العاطي".

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